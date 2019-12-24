Предпоказ самого ожидаемого белорусского фильма уходящего года – исторической драмы о судьбе народного поэта Беларуси Янки Купалы – должен был состояться еще 17 декабря, в День белорусского кино. Эту дату не раз сообщал директор «Беларусьфильма» Владимир Карачевский в различных интервью. Но праздник кино прошел без премьеры байопика «Купала». Почему? Мы спросили об этом у режиссера фильма Владимира Янковского. И состоится ли вообще просмотр картины до конца года?

– Фильм отослали президенту. Как только «Купалу» посмотрит он, будет просмотр для общественности. Возможно даже, это случится очень скоро. Но, думаю, все-таки не сегодня и не завтра, президент ведь только вернулся из командировки.

А в широкий показ на экраны кинотеатров фильм выйдет в 2020 году – как и планировалось. Затем будет сделан 4-серийный фильм для телевидения.

В картине «Купала» раскрываются основные вехи жизненного и творческого пути поэта, совпавшего с наиболее трагическими событиями первой половины XX века. Трейлер киноленты есть на английском, русском, белорусском и китайском языках. Афиша разработана совместно с известным белорусским художником и дизайнером

Владимиром Цеслером.

Съемки проходили в Беларуси, России, Литве. В фильме задействованы белорусские актеры и лишь один приглашенный – Николай Шестак. Он родом из Латвии, но имеет белорусские корни. Николай Шестак и сыграл нашего классика.