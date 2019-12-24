Талончик на автобус будет стоить 65 копеек, на метро – 70. Поднимется также тариф на пригородный транспорт.

Как сообщает tvr.by, решение Мингорисполкома от 19 декабря прошло согласование в Минюсте. Таким образом, в четверг цена билетов вырастет на 5 копеек. Талончик на одну поездку в наземном городском транспорте будет стоить 65 копеек, жетон в метро — 70. Увеличится также и тариф на проезд в пригородном транспорте.

Ранее проезд подорожал в Могилевской, Гродненской, Гомельской, Минской, Брестской областях.