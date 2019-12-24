Российский журналист Алексей Венедиктов спросил у президента Беларуси, знает ли он про расследование журналистов DW о громких исчезновениях политиков в 1999 году, и будет ли с его стороны какая-то реакция. Аудио беседы с президентом опубликовано на сайте «Эхо Москвы», передает TUT.BY.

— Знаете, никто сверху, кроме президента, в таких случаях не может дать команду. Если Путин, Лукашенко не дадут такую команду, ни Бортников (Александр Бортников — директор ФСБ РФ. — Прим. ред.), ни наш Вакульчик (глава КГБ Беларуси — Прим. ред.), КГБ, ФСБ никогда на это не пойдут. Потому что это преступление с запахом политики. Бортников, какой бы он не был, он не политик. Он конкретный человек, который работает специальными методами, потому что у него спецслужба, так и у нас в КГБ. Ладно, я не хочу трогать Россию, в Беларуси, если я не дам команду, никто не будет совершать эти преступления. Я никогда в жизни не давал и давать не буду такой команды. Ответ простой: зачем это мне надо было? Зачем? Что изменилось, что не стало в Беларуси два или три человека, тем более оператор, о котором говорят. Там же смещали все в кучу — Дима Завадский, который погиб. Он же погиб из-за Чечни и Шеремета. Не надо на меня это грузить. Я не даю таких команд, потому что мне это не нужно было тогда и даже теперь. Потому что убивают своих ярых, оголтелых или опасных противников. Я политик, значит, политических. Какими они политиками были? Витя Гончар был всегда моим хорошим товарищем и другом. Мы с ним в одном парламенте были. Мы не только в баню ходили вместе.

Президент заявил, что бизнесмена Красовского он вообще не знал.

— Захаренко связался в бизнесе, вот об этом вы не пишете, с Украиной. Деньги взял огромные под видом, что он был министром, ушел, но у власти и у него тут все схвачено. А деньги не вернул. Но самое интересное — в Германии двоих из них лет 7 или 8 назад, когда тема эта была горячая, сфотографировали на улице.

Президент рассказал, что после этого отправил запрос в Германию, но ответ так и не получил.

Возвращаясь к недавней публикации DW, Лукашенко назвал ее провокацией и рассказал:

— Я немедленно дал команду, когда мне пресс-служба доложила этот кусок вброса, не знаю, правда, кто это вбросил, разберемся, немедленно запросите в Следственном комитете информацию, уголовное дело же существует. Пусть он приедет, даст показания, он же уже публично заявил, кто его тут убьет? Пусть он приедет с БНД, с ФСБ, в сопровождении, Венедиктов пусть там будет, известный человек, давайте сюда, дайте показания. Тишина.

— Зачем это надо, Алексей? А я вам отвечу. Завтра президентские выборы.

Лукашенко заявил, что в последнее время в Telegram-каналах появилось много фейков о президенте.

По словам главы государства, он дал команду разобраться с озвученной информацией по «делу об исчезнувших политиках».

— Я Следственному комитету, председателю (Ивану Носкевичу. — Прим. ред.) немедленно, говорю, запросите, если не ответят, мы его объявим в розыск.