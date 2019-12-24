В интервью «Эху Москвы» Лукашенко признался, что среди дорожных карт интеграции есть все же пункт про «наднациональные органы», однако заверил, что он пока не обсуждается, а Медведев просто не в курсе.

Главред Эха Алексей Венедиктов поинтересовался у Лукашенко, пишет «Салідарнасць», с каким посылом он идет на выборы — сохранение суверенитета или с глубокой интеграцией? И вот какой получил ответ:

— Вот ваше заблуждение. Противоречия никакого нет. Мы два суверенных независимых государства — Беларусь и Россия. Мы сейчас продвигаем ту интеграцию, которая нисколько не умаляет и не уменьшает суверенитет ни того, ни другого. Вот что такое суверенитет? Это власть над территорией. У нас есть граница — у вас есть граница, власть осуществляется в этих границах, и мы никаким суверенитетом не делимся.

Что касается современного момента по интеграционным вопросам. Есть так называемая 31-я карта, 31-й план. Это план строительства наднациональных органов, парламент, возможно президент будет. Мы вообще с Путиным договорились на эту тему не разговаривать. В правительстве попытались увязать, не знаю только зачем.

Вот есть 30 карт, которые касаются в основном экономических вопросов – планы тех путей, по которым мы уже движемся. А 31-я карта — это крыша, завершение союза с наднациональными органами. Мы вообще исключили разговор на эту тему еще в Сочи. Но кому-то хочется. И всем подсовывают. Недавно вот прочитал, что Дмитрий Анатольевич снова высказался. Он не был в Питере на переговорах и даже не знает слов, которые сказал ваш же президент.

— Может, это просто хороший следователь и злой следователь? Может, он просто говорит то, что Путин думает? — уточнил Венедиктов.

— Вот этого я сказать не могу, но не исключаю. В Питере президент сказал: «Что мы снова с этой 31-й картой, мы же договорились, что вообще не трогаем этих вопросов!». Это цитата Путина. Вся ваша конспирология в России строится на этих вопросах: останется президент после 2024 года или нет? Да, это и наш вопрос, кто будет управлять Россией. Наверное, это и вас интересует: а что будет с Беларусью. Особенно после Лукашенко. Я Путину сказал: да, я вас понимаю, для России потерять Беларусь – это больше, чем потерять часть России.

По сути, Лукашенко признал, что вопрос о наднацональных органах все же стоял, хотя ранее категорически отрицал это. Вчерашнее заявление Медведева многих повергло в шок. Эксперты гадали: кто же все-таки говорит неправду — белорусские власти или российские?

В любом случае нынешнее заявление Александра Лукашенко не сильно добавляет оптимизма. В том, что Беларусь и Россия пока не обсуждают этот вопрос, ключевое слова «пока». Как видим, 31-я дорожная карта должна стать «крышей» строящегося союзного государства. А для Беларуси скорее может оказаться «крышкой».

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Вот другие высказывания Лукашенко — о войне с Россией, НАТО и протестах за независимость.

Про войну с Россией: «На Западе меня пугают: «После Украины вы». Никогда!»

Я Путину грубо сказал: «Потерять Беларусь — это хуже чем потерять кусок России». Представьте, что Беларусь будет как Украина — только без всякой войны и захвата территории. Это вообще нереально и невозможно. Даже не стройте таких планов! Россия никогда не будет воевать с Беларусью. Особенно как на Западе меня пугают: «После Украины вы». Никогда! Если бы была революционная ситуация в отношениях белорусско-российских, я бы тогда пугался.

Об угрозе независимости: «Страны НАТО не позволят России нарушить суверенитет Беларуси»

— Я этого не чувствую, я не чувствую. Давайте рассуждать: если это угроза со стороны, как некоторые говорят, России. Слушайте, в этой ситуации что, России нужна еще одна головная боль? Нет. Россия, конечно, будет действовать аккуратно, осторожно. Угроза появится тогда, опасная угроза, когда у нас будет совсем плохо с экономикой, когда людям невозможно будет все то вынести. Пока я у власти, это единственная угроза. Но если Россия, ну вдруг Россия, как у нас тут некоторые говорят, да и у вас, попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует не только мировое сообщество — они уже окажутся втянутыми в войну, этого уже Запад и НАТО не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им, в этом смысле они в чем-то будут правы.

О протестующих в Минске: «Я не отвергаю их точку зрения, но им проплатили»

— Конечно, конечно я их понимаю. Но не надо говорить, что это такие массовые. Потому что выходили на проспект Победителей, на проспект Независимости, где огромная масса народа идет, а 400 человек — это ядро нашей оппозиции поднимали флаги, и в СМИ то, что вы видели, кажется: ого, сколько народу. Это обычные люди [попали на фото]: кто на работу, кто с работы, кто в магазин.

Я не отвергаю их точку зрения, мы должны с этим считаться. Но беда вся в том, что они это делают ради какой-то политики: кто-то там подсказал, проплатил, фонды им дают приличные деньги, они неплохо живут, как я говорил. Это делается не ради того, чтобы защитить суверенитет, потому что они прекрасно понимают: я никогда не пойду на то, от чего они пытаются уберечь белорусский народ. Самый главный защитник суверенитета и независимости — президент Беларуси, потому что он отвечает по Конституции за это.

О единой валюте: «Вот суть вашего валютного союза!»

— Мы у вас покупали и покупаем газ, ищем вам доллары. Вы говорите о единой валюте. Я предлагаю: давайте за российские рубли будем покупать и так потихоньку пойдем. Нееет… Хочется долларов. Я говорю: вот суть вашего валютного союза! Вы удивились, а у них на это ответа нет. Правильно, это странно. Покупая у вас газ, нефть, металлы, другое сырье плюс комплектующие — высокотехнологичные, нам абы какие уже не нужны, для тракторов, для сельхозмашиностроения… Для всех этих сфер закупаем сырье.

Лукашенко: «Сталину надо поставить памятник. Как историк говорю»

— Сталину надо поставить памятник в Беларуси, я как историк говорю, за пакт Молотова — Риббентропа. Потому что воссозданы были в реальных границах, нынешних границах нашей Беларуси. Владимир Ильич Ленин, у меня к нему хорошее отношение, как историк я это понимаю, он многое сделал для создания государства того, и корни наши там, тоже никуда не денешься, мотивировал это тем, что не было другого выхода. Но отдавать территорию — это катастрофа (имеется в виду Рижский договор 1921 года, согласно которому Польше благодаря России отошли территории Западной Беларуси и Западной Украины — прим. «С»). Но Иосиф Виссарионович, спасибо ему, восстановил нынешние границы Беларуси.

И то что Путин приводил факт, что Гитлеру тогда все подыгрывали, для нас это не новость. И что пакт Молотова — Риббентропа был последним в плане «разделов-переделов». Но Мюнхенский сговор же был раньше, когда Чехословакию разделили, и поляки себе тоже кусочек оторвали.