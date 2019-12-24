Две белорусские гейм-студии — Say Games и Playgendary — по итогам 2019 года вошли в число топ-5 мировых паблишеров по количеству загрузок игр.

История успеха белорусского разработчика онлайн-игр Виктора Кислого (Wargaming Group), который в 2016 году на некоторое время даже вошел в мировой список миллиардеров (по версии Bloomberg), cтала хорошим примером для подражания. В Беларуси сейчас работает несколько десятков гейм-студий.

По данным авторитетного портала GamesIndustry.biz, подготовившего аналитический отчет о развитии мирового игрового рынка в 2019 году, два белорусских разработчика онлайн-игр вошли в уходящем году в пятерку мировых студий по количеству загрузок игр.

По состоянию на 1 декабря 2019 года в мировой пятерке оказались компании Say Games Егора Войханского и Андрея Сокола и Playgendary Дмитрия Шеленговского. Say Games с 736 млн. загрузок-скачиваний заняла третье место, а Playgendary с показателем 593 млн. – пятое. Лидером стал французский разработчик и издатель Voodoo (1,072 млрд. загрузок), в пятерку также вошли Good Jobs Games (804 млн.) и Outfit7Limited (615 млн.).

Правда, по выручке белорусам до лидеров пока далеко. Первое место в рассматриваемом периоде уверенно занял китайский игровой гигант Tencent (5, 55 млрд. долларов). В топ-5 также вошли гейм-паблишеры NetEase (2,65 млрд. долларов), King (1,72 млрд.), Bandai Namco (1,66 млрд.) и Supercell (1,53 млрд.).

Самой популярной (268 млн загрузок) в уходящем году стала игра PUBG Mobile, которую издал корейский холдинг PUBG Corporation. Она заняла второе место по выручке, принеся паблишеру 1,34 млрд. долларов выручки. Лидер по финансовым показателям — Honor of Kings (1,36 млрд. долларов от Tencent.

Деньги гейм-студиям обеспечивают, в первую очередь, игроки из Индии, в которой за этой время было 5,51 млрд. загрузок игр. В первую пятерку стран-потребителей входят также США (4,49 млрд.), Бразилия (3,04 млрд.), Россия (2,30 млрд.) и Индонезия (1,88 млрд.)

В целом, как отмечают авторы исследования из GamesIndustry.biz, общая стоимость мирового игрового рынка в 2019 году составила 148,8 млрд. долларов. И главное — он растет. По играм на мобильных устройствах (их доля — 68,2 млрд. долларов) в 2019 году прирост составил 9,7%, по консольным играм (45,3 млрд. долларов ) – 7,3%, по играм на персональных компьютерах (35,3 млрд. долларов) – 2,8%.