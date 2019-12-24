Известный журнал Forbes составил топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия.
Его возглавил известный боксер Флойд Мейвезер, состояние которого оценили в 915 миллионов.
Второе место за вингером сборной Португалии Криштиану Роналду, третье — за Лионелем Месси.
1. Флойд Мейвезер-младший (бокс) — 915 миллионов
2. Криштиану Роналду (футбол) — 800 миллионов
3. Лионель Месси (футбол) — 750 миллионов
4. Леброн Джеймс (баскетбол) — 680 миллионов
5. Роджер Федерер (теннис) — 640 миллионов
6. Тайгер Вудс (гольф) — 615 миллионов
7. Фил Миклсон (гольф) — 480 миллионов
8. Мэнни Пакьяо (бокс) — 435 миллионов
9. Кевин Дюрэнт (баскетбол) — 425 миллионов
10. Льюис Хэмилтон (автогонки) — 400 миллионов