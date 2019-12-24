Известный журнал Forbes составил топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия.

Его возглавил известный боксер Флойд Мейвезер, состояние которого оценили в 915 миллионов.

Второе место за вингером сборной Португалии Криштиану Роналду, третье — за Лионелем Месси.

1. Флойд Мейвезер-младший (бокс) — 915 миллионов

2. Криштиану Роналду (футбол) — 800 миллионов

3. Лионель Месси (футбол) — 750 миллионов

4. Леброн Джеймс (баскетбол) — 680 миллионов

5. Роджер Федерер (теннис) — 640 миллионов

6. Тайгер Вудс (гольф) — 615 миллионов

7. Фил Миклсон (гольф) — 480 миллионов

8. Мэнни Пакьяо (бокс) — 435 миллионов

9. Кевин Дюрэнт (баскетбол) — 425 миллионов

10. Льюис Хэмилтон (автогонки) — 400 миллионов