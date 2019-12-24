Эксперты создали фоторобот женщины, останки которой годы пролежали в лесу

Оршанским межрайонным отделом Следственного комитета устанавливается личность женщины, останки которой были обнаружены в Оршанском районе, сообщили в УСК по Витебской области, передает Sputnik.by.

По данным следствия, человеческие останки были обнаружены в сентябре 2018 года в лесополосе вблизи автодороги М8 Граница РФ (Езерище) – Витебск – Гомель – граница Украины («Новая Гута») на территории Оршанского района, недалеко от деревень Шатравино и Ставры.

«В результате судебных и криминалистических экспертиз установлено, что обнаруженные останки принадлежат женщине, возраст которой мог находиться в интервале около 25-45 лет. Рост женщины мог составлять 160-165 см, давность захоронения на момент обнаружения может составлять 5-15 лет», — сообщила Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По ее словам, в ходе осмотра места происшествия экспертами–криминалистами были обнаружены заколка для волос в форме «краба», газовая зажигалка, предмет одежды вязаной структуры красного цвета.

В ходе проведения экспертиз воссоздан прижизненный облик неустановленной женщины — составлен ее портрет. Следователи просят граждан, узнавших женщину на фото (либо знавших женщину со схожими чертами), сообщить об этом в Оршанский межрайонный отдел Следственного комитета по телефону 8 0216 28 26 60 или в оперативно-дежурную службу УСК по Витебской области по телефону +37533 399 80 44 (круглосуточно), сказала Лазько.