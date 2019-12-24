Компания Agility Robotics показала новый навык человекоподобного робота Digit – работу в паре с таким же роботом. Видеоролик, демонстрирующий успехи двух роботов в командной работе, был опубликован на YouTube-канале компании.

В ходе эксперимента, который был проведен в офисе компании, роботы перенесли три коробки с одного стола на другой: сперва коробку брал первый робот, а затем он передавал ее напарнику, который ставил груз на другой стол, пишет newsru.com со ссылкой на N+1. Роботы успешно справились с задачей, а в конце зрелища, напоминавшего развод караулов, исполнили небольшой совместный танец.

Двуногий и двурукий робот Digit может перемещаться по сложному рельефу, обходя препятствия и удерживая при этом груз массой до 18 килограммов.