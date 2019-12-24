РУП «Белпочта» вводит дополнительную плату за некоторые платежи через ЕРИП при их оплате в кассах почтовых отделений.
«С 1 января 2020 года при приеме ограниченного списка платежей через операционные окна объектов почтовой связи посредством ЕРИП в пользу производителей услуг взимается дополнительная плата в размере Br0,6 за каждый платеж», — говорится в сообщении «Белпочты», передает БЕЛТА.
Дополнительная плата не взимается при платежах:
- участниками Великой Отечественной войны (при предоставлении подтверждающего документа);
- в бюджет;
- на благотворительные счета;
- в пользу производителей услуг за основные и дополнительные ЖКУ;
- в пользу «Белтелекома» за услуги «телефон» и ТСИС;
- в пользу «Белпочты».
Вместе с тем при оплате услуг на платежно-справочных терминалах (банковскими платежными картами и наличными деньгами) дополнительная плата не взимается.