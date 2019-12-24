РУП «Белпочта» вводит дополнительную плату за некоторые платежи через ЕРИП при их оплате в кассах почтовых отделений.

«С 1 января 2020 года при приеме ограниченного списка платежей через операционные окна объектов почтовой связи посредством ЕРИП в пользу производителей услуг взимается дополнительная плата в размере Br0,6 за каждый платеж», — говорится в сообщении «Белпочты», передает БЕЛТА.

Дополнительная плата не взимается при платежах:

участниками Великой Отечественной войны (при предоставлении подтверждающего документа);

в бюджет;

на благотворительные счета;

в пользу производителей услуг за основные и дополнительные ЖКУ;

в пользу «Белтелекома» за услуги «телефон» и ТСИС;

в пользу «Белпочты».

Вместе с тем при оплате услуг на платежно-справочных терминалах (банковскими платежными картами и наличными деньгами) дополнительная плата не взимается.