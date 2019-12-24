Уже в 2020-ом году между областными центрами Беларуси может появиться авиасообщение.
Такую возможность рассматривает Министерство транспорта и коммуникаций республики, сообщил директор Департамента по авиации Артем Сикорский.
“Раньше это было экономически нецелесообразно, но когда аэропорты стали оживать, экономическая ситуация начинает улучшаться, это способствует увеличению в целом пассажиропотока”, — констатировал глава ведомства.
При этом авиаперелеты между региональными аэропортами может осуществляться не только национальным авиаперевозчиком “Белавиа”, но и российскими и украинскими авиакомпаниями.
В настоящее время, уточнил Сикорский, перспективными являются такие направления как Гомель – Гродно и Брест – Витебск.