Уже в 2020-ом году между областными центрами Беларуси может появиться авиасообщение.

Такую возможность рассматривает Министерство транспорта и коммуникаций республики, сообщил директор Департамента по авиации Артем Сикорский.

“Раньше это было экономически нецелесообразно, но когда аэропорты стали оживать, экономическая ситуация начинает улучшаться, это способствует увеличению в целом пассажиропотока”, — констатировал глава ведомства.

При этом авиаперелеты между региональными аэропортами может осуществляться не только национальным авиаперевозчиком “Белавиа”, но и российскими и украинскими авиакомпаниями.

В настоящее время, уточнил Сикорский, перспективными являются такие направления как Гомель – Гродно и Брест – Витебск.