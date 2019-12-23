Жители Минска создали электронную петицию на сайте petitions.by, после рассмотрения которой въезд в зону внутри первого кольца Минска могут сделать платным.

«Считаем, что данная мера освободит центр города от пробок и позволит „отвоевать“ дороги для полос общественного транспорта, велодорожек и расширения тротуаров», — написано в тексте обращения.

Подписавшие петицию обращают внимание на то, что в центре города хорошо организовано движение общественного транспорта, в связи с чем не следует перегружать район проездом на личном транспорте.

В документе отмечается, что большая часть жителей Минска и гостей столицы пользуются МКАДом и вторым кольцом, а улица Немига и проспект Независимости несут основную потоковую нагрузку при необходимости добраться из западной части столицы в южную.

При этом в петиции предлагается не взимать оплату за въезд для местных жителей и тех, кто направляется туда по специальным целям. В то же время известно, что подобную идею уже хотят реализовать, однако пока только для грузового транспорта — такой ответ получили авторы петиции от Валерия Шкуратова, директора ГУ «Столичный транспорт и связь».