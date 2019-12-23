В воскресенье, 22 декабря 2019 года, стало известно, что белорусский исполнитель Георгий Колдун прошел в суперфинал украинского шоу «Х-фактор».

Певец и телеведущий из Беларуси выступит в суперфинале украинского шоу. Согласно условиям «Х-фактор», всего предстояло пройти через три испытания и набрать необходимое количество голосов.

На youtube-канале проекта было опубликовано соответствующее видео. 1-е испытание заключалось в том, чтобы исполнить кастинговую песню. Во 2-м Колдуну предстояло спеть с другим исполнителем дуэтом. В 3-м испытании надо было представить свою авторскую композицию.



Белорус достойно справился со всеми тремя испытаниями, набрав необходимое число голосов зрителей. Он попал в финал, который состоится 28 декабря 2019 года.