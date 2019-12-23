Некоторые категории граждан смогут в ближайшее время претендовать на повышенное пособие по безработице. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказала министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, сообщает «Минск-Новости».

Как уточнила глава ведомства, на текущий момент готовится проект изменений в закон о занятости, в котором выдвинуто несколько предложений об увеличении пособий для ряда категорий граждан. В частности, речь идет о тех лицах, которые проживают на территории с напряженной ситуацией на рынке труда, а также о гражданах в возрасте старше 50 лет, которым непросто найти работу в силу возраста. И. Костевич уточнила, что такая категория граждан находится в процессе поиска работы в среднем 11 месяцев. Поскольку это достаточно большой срок, есть необходимость поддержать финансово таких людей.

По словам министра, в Беларуси сохраняется невысокий уровень безработицы, и по методологии Международной организации труда он составляет 3,9%. Уровень занятости в республике находится на отметке 84% среди лиц трудоспособного возраста, уточнила И. Костевич, и этот показатель растет.