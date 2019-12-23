В немецкой земле Нижняя Саксония попал в ДТП грузовик с белорусами. В результате водитель погиб, его напарник тяжело ранен, сообщили в местной полиции.

Авария произошла в городе Мелле в субботу днем около 13.50. Фура, груженая свиными полутушами, двигалась по улице Херфордер-штрассе. В месте, где дорога поворачивала налево, транспортное средство по невыясненной пока причине ушло вправо, врезалось кабиной в дерево и опрокинулось набок.

В результате удара 35-летний водитель из Беларуси скончался на месте: его извлекли из полностью разбитой кабины спасатели. Кроме того, 39-летний напарник погибшего, также белорус, в момент столкновения был выброшен из кабины и тяжело ранен. Его доставили в больницу на вертолете.

Улицу пришлось полностью перекрыть, работы по очистке дороги велись до ночи, говорится в пресс-релизе.