Спрингер-спаниель по кличке Хьюстон, сбежавший из Дома в Бельгии шесть лет назад, вернулся домой. Как сообщает телеканал RTBF, собаку нашли у одного из брюссельских магазинов.

Прохожие вызвали полицию. Определить хозяина питомца удалось по электронному чипу. На нем был записан номер мобильного телефона. Полицейские позвонили по нему, хозяйка сразу же приехала забрать пса, однако Хьюстон ее не узнал.

Только когда собаку привезли домой, он все вспомнил, сообщила владелица животного. По ее словам, сейчас пес опасается незнакомых людей и особенно двери, когда она открывается и закрывается.