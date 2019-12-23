Называться он будет «Единый экономический апелляционный суд».

Это стало известно 23 декабря после встречи Александр Лукашенко с председателем Верховного суда Валентином Сукало.

— Сейчас сложилась такая ситуация, когда экономические областные суды рассматривают споры по первой инстанции и они же рассматривают эти споры в апелляционном порядке. На наш взгляд, это не совсем правильно, хотя споры рассматривают другие судьи. Тем не менее мы изымаем эту функцию из областных судов и передаем их в специальный суд, который будет один на всю страну. На наш взгляд, это повысит качество рассмотрения экономических споров, – цитирует Сукало sb.by.

По его словам, новый суд создается в пределах численности действующих судей. Работать в новой структуре будет более 20 наиболее опытных судей.