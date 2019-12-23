21 декабря стало известно, что в Беларуси переоборудуют медучреждения всех уровней.

Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник заявил, что в стране будут переоборудованы медучреждения всех уровней. Он отметил, что соответствующее поручение ранее дал президент Александр Лукашенко.

«В связи с этим реализуется программа по переоснащению не только республиканских научно-практических центров, но и медучреждений всех уровней», — заявил министр.

При этом, по словам чиновника, Министерство здравоохранения стремится к тому, чтобы высокотехнологичная помощь была максимально оперативно доступна в любом из регионов Беларуси.

Караник также заявил, что в настоящее время выбирается подходящий подрядчик, выделены средства на постройку новых отделений, а также разрабатывается план по реконструкции нуждающихся в ремонте зданий.