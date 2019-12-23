Президент России Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение в аннексированный Крым, проехав в кабине рельсового автобуса по мосту через Керченский пролив. Видео выложила у себя в твиттере ведущая государственного канала «Россия» Ольга Скабеева, передает Радио Свобода.

‘Значительно мягче идёт, чем автомобильный’ Путин в кабине поезда уже на Керченском мосту pic.twitter.com/KAkBYKyawt — Olga Skabeeva (@OSkabeeva) December 23, 2019

Из Санкт-Петербурга на аннексированный полуостров отправился пассажирский поезд. Он будет идти в Севастополь 43,5 часа, дойдя до полуострова по российской территории. Первый поезд из Москвы отправится 24 декабря, он будет идти 33 часа.

Грузовое движение планируется запустить летом. Мост через Керченский пролив не электрифицирован, как и большая часть дороги на территории аннексированного полуострова.

Власти Украины выступали резко против строительства моста, называя его нарушением международного права. Базирующаяся в Киеве прокуратура Автономной Республики Крым в связи со строительством моста возбудила в 2018 году уголовное дело.