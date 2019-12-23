Нижним пределом санкций по большой группе административных правонарушений может быть предупреждение вместо привлечения к ответственности.

Такое мнение высказал сегодня журналистам председатель Верховного суда Валентин Сукало.

«В целом санкции должны быть снижены или, возможно, даже убраны низшие пределы, — считает Валентин Сукало. — И в каждый состав надо вводить предупреждение вместо административного наказания. Есть очень много составов правонарушений, которые не влекут за собой тяжких последствий».

Верховный суд был одним из инициаторов сокращения составов правонарушений и смягчения административной ответственности. Анализ статистики показал, что в стране к ответственности привлекается достаточно большое число граждан.

«Только в судебном порядке привлекались 350 тыс., причем с не очень высоким качеством составления протоколов. Из этих 350 тыс. по 52 тыс. были прекращены административные дела в связи с незаконностью привлечения к административной ответственности — это 15%», — пояснил председатель Верховного суда.

По его словам, в новом КоАП может быть значительно сокращено число ведомств, которые могут привлекать к административной ответственности, и смягчены санкции по отдельным видам правонарушений. «Возможно, некоторые правонарушения будут разделены по степени тяжести наступивших последствий, общественной опасности», — отметил председатель Верховного суда.

В отдельную группу планируется выделить нарушения, зарегистрированные дорожными камерами фотофиксации. По мнению Валентина Сукало, административный процесс по таким правонарушениям должен заканчиваться выплатой штрафа, чтобы это «не отражалось на биографии людей».

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА