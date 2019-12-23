Около 60 белорусских производителей молочной и мясной продукции остаются в стоп-листе Россельхознадзора. Из них 20 предприятиям доступ на российский рынок полностью закрыт. За нынешний год число таких предприятий сократилось незначительно, рассказал «Главному эфиру» вице-премьер Владимир Дворник, курирующий аграрную сферу. Сегодня Беларусь и Россия заинтересованы выработать прозрачный механизм доступа на рынки продовольствия. Такое поручение дано на высшем уровне. Единые правила исключат необоснованные закрытия предприятий.

Владимир Дворник, заместитель премьер-министра Беларуси: «Перед нами поставлена задача отработать порядок, который мог бы закрыть предприятие (отработанный между нашими странами) и открыть это предприятие. И конечно, чтобы все эти работы производила не другая сторона, служба, а наша служба, которая находится на территории РБ. Поэтому порядок мы на сегодняшний день отрабатываем, уже есть договоренность между министерствами сельского хозяйства стран. Поэтому в дорожную карту этот пункт уже включен».

Для согласования единого порядка профильным министерствам Беларуси и России понадобится несколько месяцев. А до конца декабря союзники подпишут балансы поставок продовольствия на будущий год.