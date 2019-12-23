На VIP-вечеринке в ресторане Лукашенко танцевал с блондинкой

В соцсети появилась новая фотоподробность о гала-ужине в честь открытия ресторана «Лебяжий».

Оперная певица Маргарита Левчук опубликовала селфи с вечеринки. На дальнем плане можно заметить, как глава Беларуси обнимает женщину во время танца.

Ресторан «Лебяжий», открытие которого посетил Александр Лукашенко, входит в состав нового мультиспортивного комплекса «Олимпик Парк». Государственное информагентство БЕЛТА назвал его «подарком Минску».

На VIP-вечеринке по поводу открытия ресторана кроме главы Беларуси были замечены бизнесмен Александр Мошенский, гендиректор ХК «Динамо-Минск» Дмитрий Басков, глава Мингорисполкома Анатолий Сивак и другие известные персоны.