Компания Voucher Cloud, предоставляющая скидки путешественникам, создала карту, показывающую, где 25 декабря вероятнее всего выпадет снег.

Она называется «Карта белого Рождества» и основана на исторических данных по девяти предыдущих декабрей в столицах каждой страны, собранных на портале World Weather Online.

По этому исследованию, самая высокая вероятность, что на декабрьское Рождество будет снег, в Москве – 65,8%.

Далее следуют Минск (59,4%), Вильнюс (53,9%), Таллинн (52,9%) и Хельсинки (50,3%).