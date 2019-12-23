Ее размер — 6220 евро в месяц.

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от президентской пенсии, которая ему положена после официального ухода с поста, передает Хроника.инфо со ссылкой на издание «Страна».

Решение об отказе от пенсии Макрон принял 21 декабря во время визита в Кот-д’Ивауар после продолжительной консультации с сотрудниками администрации Елисейского дворца по телефону.

Советник главы правительства сообщил, что данное решение касается и пенсии по завершении исполнения обязанностей в качестве президента в мае 2022 года, и материальных выплат в случае еще одной победы в президентской гонке. Кроме того, Макрон отказался от положенного ему, согласно французским законам, пожизненного поста в Конституционном совете.

Пенсию экс-президентам учредили во Франции еще в 1955 году. Сегодняшний ее размер — 6220 евро в месяц. Сумма не зависит от времени на посту, возраста и личного достатка президента. Отметим, что зарплата члена Конституционного совета равна 13500 евро в месяц.

В Елисейском дворце добавили, что решение Макрона связано с желанием «действовать в соответствии с ситуацией в стране». Советник президента считает, что глава государства так подает хороший пример другим.

Также, по информации, вместо нынешней постоянной ставки президентской пенсии в дальнейшем, в соответствии с проводимой во Франции реформой, будет сформирована новая система начислений.