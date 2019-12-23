Повышение пенсионного возраста позволяет государству каждый год увеличивать размер соответствующих выплат.

Об этом в эфире телеканала «Беларусь -1» проинформировала глава министерства труда и социальной защиты Ирина Костевич.

По ее словам, в первую очередь повышение пенсионного возраста на фоне старения населения (тенденция наблюдается во многих странах мира) осуществляется с тем, чтобы удержать количество граждан трудоспособного возраста.

Руководитель ведомства добавила, что подобные шаги стабилизируют ситуацию с пенсионным фондом. В частности, такие меры препятствуют снижению его доходов и минимизируют показатели по дефициту работников на рынке труда.

Ирина Костевич подчеркнула, что повышение пенсионного возраста предоставляет возможность каждый год увеличивать размеры пенсий.

Если мы говорим про 2019 год, то средняя пенсия по возрасту по ноябрю – 446 рублей. Она увеличилась по сравнению с ноябрем прошлого года более чем на 50 рублей. Если говорить в процентах, темп роста составил более 113% – это с учетом инфляции, – конкретизировала глава ведомства.

К слову. В рамках недавно прошедшего в Санкт-Петербурге саммита лидеров стран ЕАЭС был принят документ о выплатах пенсий гражданам, проживающих в государствах Евразийского экономического союза. Предусматривается, что пенсии будут выплачиваться не только на родине гражданина, но и в других странах союза, где он работал.

Соответственно, и белорусы смогут, скажем, в той же России получать пенсии с учетом их трудового стажа.

Что касается возраста, при котором гражданин официально может выходить на пенсию, вопрос унификации в странах ЕАЭС еще прорабатывается. А вот в Беларуси с 2020 года «планка» возрастает – женщины смогут уходить на отдых с 57 лет, мужчины – с 62.