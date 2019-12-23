Б. в последние годы постоянно проживал на территории Российской Федерации. Примерно один раз в год приезжал в Климовичи в гости к родственникам. В двадцатых числах февраля он решил проведать отца — тот заболел и находился в тяжелом состоянии. Перед отъездом на родину, находясь в Москве, климовчанин через интернет-магазин приобрел психотропное вещество — амфетамин, которое принес к себе домой и спрятал в футляр для печати. Собирая в дорогу сумку, он положил туда документы и печать с футляром, где находилось запрещенное вещество. В тот же вечер на автобусе выехал в Беларусь. На следующий день, рано утром, был уже в Климовичах.Чуть позже Б. встретился в подъезде одного из домов с Т., где и передал ему (по просьбе последнего) наркотическое средство гашиш, не потребовав за него какой-либо оплаты.

Назавтра утром по телефону с ним связался Т. и снова попросил «поправить здоровье». Поскольку гашиша у Б. уже не было, он и предложил амфетамин. Спустя время снова в подъезде отсыпал страждущему заветный порошок.

На следующий день Б. узнал, что товарища задержали сотрудники милиции, но какого-либо значения этому факту не придал. А еще на следующий день сотрудники органов пришли уже к нему и произвели осмотр в квартире и гараже. Пакет с порошком был изъят. В содеянном оба фигуранта данного дела раскаиваются. Но суд вынес свой вердикт: Б. признать виновным в незаконном без цели сбыта приобретении, хранении и перевозке психотропных веществ; в незаконном с целью сбыта хранении и незаконном сбыте психотропных веществ, совершенных лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное ст. 328 УК РБ, в отношении особо опасных психотропных веществ; в незаконном перемещении через государственную границу Республики Беларусь психотропных веществ, совершенном в отношении особо опасных психотропных веществ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет без конфискации имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Т. признать виновным в незаконном без цели сбыта приобретении, хранении и перевозке психотропных веществ и по ч.1 ст. 328 УК РБ и назначить ему наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа сроком на 3 года 8 месяцев.