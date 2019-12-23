В первой половине наступившей недели синоптики обещают по-прежнему крайне теплую погоду, с температурой до +10, дождями, мокрым снегом и туманами. Но с пятницы начнется похолодание: к концу недели термометры покажут максимум +1, при этом дожди и мокрый снег сменятся нормальным снегом, пишет belmir.by.

Во вторник 24 декабря ночью +3..+8, днем +5..+10. На большей части территории дожди, по юго-западу местами сильные. Ночью и утром во многих районах, а днем местами туман.

В среду 25 декабря ночью +1..+7, днем +1..+7. Временами осадки, в основном дождь, местами слабый туман.

В четверг 26 декабря ночью 0..+6, при прояснениях до -2, днем 0..+6. На большей части территории кратковременные осадки – дождь и мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах слабый гололед.

В пятницу 27 декабря ночью -2..+3, днем -2..+3. Временами небольшой снег и мокрый снег. Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

В субботу 28 декабря ночью 0..-5, днем 0..-5, по юго-западу до +2. Временами небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица.

В воскресенье 29 декабря ночью -2..-7, при прояснениях -8..-10, днем -6..+1. Местами по стране кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица.