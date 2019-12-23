В конце ноября в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Минске сотрудники ГУНиПТЛ МВД при силовой поддержке СПБТ «Алмаз» задержали троих мужчин и одну женщину – граждан одной из Средиземноморских стран, сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

В стене арендуемого иностранцами складского помещения в Заводском районе столицы был оборудован тайник. В нем оперативники обнаружили и изъяли наркотическое средство героин весом почти 550 кг.

Это самая крупная партия сильнодействующего наркотика, изъятая за всю историю нашей страны.