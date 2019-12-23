Журнал Forbes рассказал о доходах литераторов за 2019 год. Возглавляет костяк чемпионов британская писательница, сценаристка и продюсер Джоан Роулинг.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на американский деловой журнал Forbes, за год состояние Роулинг выросло еще на 92 миллиона долларов. Отчисления шли с продаж книг о Гарри Поттере и билетов в тематические «Поттер-парки». Также доход британке принесли спектакли по этой вселенной.

На втором месте — американец-детективщик Джеймс Паттерсон, глава прошлогоднего чарта, создатель Алекса Кросса и «Женского клуба по расследованию убийств». Он заработал семьдесят миллионов. Паттерсон, тиражи книг которого в 2019 году составили 5,5 миллиона экземпляров, по-прежнему является самым богатым писателем США, с состоянием в восемьсот миллионов долларов.

На третьем — экс-первая леди США Мишель Обама. Она получила 36 миллионов долларов от реализации «Становления» — самой продаваемой книги 2018 года, а также билетов на свой тур по десяти городам.

48-летний американский создатель игр, карикатурист Джефф Кинни, автор серии «Дневник слабака» — четвертый. У него двадцать миллионов долларов.

«Король ужасов» Стивен Кинг, несмотря на огромное количество непрестанно множащихся экранизаций, вновь сполз за год — с третьего места на пятое, заработав семнадцать миллионов долларов — на десять меньше, чем в 2018-м.

Отмечается, что пять самых высокооплачиваемых авторов мира в совокупности продали за год более 18,6 миллиона экземпляров своих книг и заработали 235 миллионов долларов. Что на десять миллионов больше, чем в прошлом.