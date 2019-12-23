Двое россиян пытались перейти белорусско-польскую границу в Свислочском районе, для задержания нарушителей пограничники были вынуждены применить оружие. Об этом сообщили в Госпогранкомитете, передает БЕЛТА.

Утром 19 декабря в Свислочском районе дежурному по заставе «Рыболы» поступил сигнал с одного из участков сигнализационного комплекса.

«На место выехала тревожная группа. Наряд обнаружил следы на контрольно-следовой полосе, были задержаны двое россиян, которые направлялись в сторону Польши, — рассказали в комитете. — В связи с невыполнением законных требований, при задержании пограничники были вынуждены применить оружие».

У граждан России были с собой смартфоны с проложенными маршрутами в Польшу, компас, два охотничьих ножа, фонарь, деньги и паспорта. «Со слов «путешественников», они направлялись во Францию за лучшей жизнью, а нарушение закона объяснили отсутствием шенгенских виз», — проинформировали в ведомстве.

В отношении задержанных начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушение погранрежима. Им грозит депортация с запретом въезда в Беларусь до 5 лет.