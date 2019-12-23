Белорусская фристайлистка Александра Романовская выиграла второе серебро на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Китае, сообщает БЕЛТА.

Медаль спортсменке принесла оценка 97,77 балла. Второе золото подряд на домашнем этапе Кубка мира выиграла китаянка Сю Мэнтао (110,77). Бронза у еще одной представительницы этой страны Фани Кун (92,35).

Что касается остальных белорусских участниц Кубка мира, то Анна Гуськова заняла 9-е место (82,53), а Алла Цупер завершила турнир на 14-й позиции итогового протокола.