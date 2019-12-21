В Витебске мужчина провалился в вентшахту девятиэтажки и пролетел три этажа

21 декабря в 6:51 спасатели получили сообщение о чрезвычайном происшествии в доме №32 — там один из жильцов упал в колодец вентиляционной шахты и, пролетев три этажа, застрял на уровне шестого.

Чтобы спасти мужчину сотрудникам МЧС пришлось пробить стену в одной из квартир и через образовавшееся отверстие вытащить пострадавшего. При осмотре медиками бригады скорой помощи у него обнаружились различные травмы, поэтому мужчину пришлось госпитализировать в Витебскую областную клиническую больницу, об этом «ННВ» сообщили в пресс-службе МЧС.

Каким образом один из жильцов дома оказался на крыше и упал в шахту, а также другие обстоятельства произошедшего выясняются.