В Минске люди снова собрались на митинг против интеграции с Россией

В Минске проходит очередной митинг против интеграции с Россией. Это уже четвертая акция за последние две недели. Участников значительно меньше, чем на предыдущих акциях. Митинг, как и все предыдущие разы, не согласован с властями, сообщает TUT.BY.

Павел Северинец, пришедший на Октябрьскую площадь, объяснил, что этот митинг организовывали «депутаты независимости» — депутаты 12-го созыва Верховного совета, и какой именно у них план, он пока не знает.

К 14 часам на Октябрьской собралось с десяток активистов с бчб-флагами. Автозаков вокруг площади не видно, но сотрудники милиции в штатском, традиционно наблюдают за собравшимися и снимают их на камеры.

Павел Северинец заявил, что 28 дорожных карт по интеграции, которые готовы к подписанию, — это угроза.

— Поэтому акции протеста надо продолжать, искать новые идеи для них, — сказал политик.

Людей становится больше — количество увеличилось до нескольких десятков, но участников значительно меньше, чем на предыдущих акциях. На площадь пришел Владимир Некляев. Сотрудники ГУВД в мегафон обьявили, что акция незаконная и убедительно попросили разойтись. В ответ на это пришедшие достали свистки и стали засвистывать милиционера.

Некляев сказал, что в России подписывается не соглашение между народами Беларуси и России, «а между режимами Лукашенко и Путина».

— Лукашенко довел страну до пагубной ситуации и все это преодолеть можно акциями протеста, скинув режим, — заявил Некляев.

Северинец зачитал присутствующим некоторые статьи Конституции, касающиеся суверенитета Беларуси.

Юрий Беленький — один из депутатов 12-го созыва заявил, что, когда в 1991 году была возможность стать независимым государством, Зенон Позняк помог стать Беларуси суверенной.

— Мы, белорусы, владеем тут властью. Те чиновники, которые действуют против независимости Беларуси, нарушают закон. Я обращаюсь к ним: это все против нашего народа, Генеральная прокуратура должна включиться и остановить любые незаконные действия, — заявил Беленький.

Перед участниками митинга, которых, по подсчетам журналистов около 120 человек, выступают организаторы. Все они призывают защищать независимость и суверенитет Беларуси.

К Дворцу независимости пришел мужчина с плакатом «Союзному государству быть». Он заявил, что выступает за интеграцию с Россией.

— Я сторонник интеграции Беларуси и России и я имею право высказывать свое мнение, как и противники. Мы тесно связаны с Россией, и Беларусь найдет свое место в союзе с Россией, а не Европой. И не Россия поглотит Беларусь, а мы предоставим России новые возможности, — заявил мужчина.

На вопрос, почему он пришел один, мужчина сказал, что у него есть единомышленники, но они не смогли прийти.

Ответственный секретарь Консервативно-христианской партии — БНФ Алесь Чехольский заявил, что этот мужчина провокатор, и зачитал ему статьи Конституции о предательстве родины.

Организаторы зачитали резолюцию. В ней они призывают остановить «оккупацию страны» и создавать «группы защиты родины», участники которой будут объяснять людям, что такое интеграция, и какие последствия для страны она несет.

Накануне в центре Минска на акцию против интеграции с Россией и переговоров Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, по разным оценкам, собралось от 700 до 1100 человек. Колонна прошла по проспекту Независимости к Дому правительства и через улицу Немигу и Зыбицкую вернулась к Октябрьской площади, где выстроилась в «живую цепь».

Две первые акции прошли 7 и 8 декабря, накануне и в день переговоров президентов Беларуси и России. После этого милиция провела с участниками массовых акций профилактические беседы, предупредив о нарушении закона, на часть участников составили протоколы по ст. 23.34 КоАП (Участие в несанкционированном массовом мероприятии).

Один из организаторов акций Павел Северинец рассказал, что в плане на 21 декабря лишь проведение митинга на Октябрьской площади. Шествие не предусматривается.