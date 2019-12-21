Президент США Дональд Трамп во время церемонии подписания военного бюджета объявил о создании Космических войск. Это первый новый род войск в армии Соединённых Штатов с 1947 года, когда были созданы Военно-воздушные силы.

В 2020 году на формирование космических сил США выделят $40 млн. Первоначальный заявленный состав — 200 человек. Руководителем войск назначен генерал ВВС США Джон Реймонд.

О планах создать космические войска Трамп говорил еще летом. По словам главы государства, освоение космоса Соединенными Штатами — «это не только вопрос национальной идентичности, но и вопрос национальной безопасности».