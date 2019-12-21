«Газпром» выплатит «Нафтогазу Украины» 2,9 млрд долларов, исполняя тем самым решение Стокгольмского арбитража в пользу украинской компании, подтвердил в субботу председатель правления российской газовой монополии Алексей Миллер, сообщает BBC.

В двух решениях зимой 2017-2018 года Стокгольмский арбитраж признал, что украинская сторона должна «Газпрому» 2 млрд долларов за поставленный, но не оплаченный газ, однако российская монополия должна операторам украинских трубопроводов 4,6 млрд за транзит.

В конце ноября нынешнего года шведский апелляционный суд оставил в силе эти решения, из которых вытекало, что «Газпром» обязан выплатить разницу в 2,6 млрд долларов.

Представитель «Газпрома» в субботу подтвердил, что с учетом пени компания заплатит 2,9 млрд долларов, платеж состоится до 29 декабря. Министр энергетики Украины Алексей Оржель назвал ту же сумму и сроки и сказал, что «Газпром» заплатит компенсацию деньгами.