По этой внешнеторговой позиции у Беларуси на протяжении последних почти 15 лет – абсолютный минус. В текущем году он перевалил за полмиллиона долларов.

Но это тот случай, когда импорт является выгодной инвестицией: на эту сумму с 2006 года в нашу страну, согласно официальной статистике, было ввезено антиквариата возрастом более 100 лет.

Согласно данным Национального статистического комитета Беларуси, только в течение девяти месяцев этого года белорусы приобрели и ввезли предметов антиквариата на сумму 94,9 тыс. долларов. Благодаря этой цифре, совокупный объем официального импорта Беларусью в 2006-2019 годах предметов старины составил 557,5 тыс. долларов.

Белстат не раскрывает в своей отчетности, в какие виды антиквариата инвестируют белорусы. Указываются только страна происхождения и сумма, в которую оценено то или иное изделие.

За рассматриваемый период странами-источниками предметов старины для белорусского импорта становились Германия, Бельгия, Великобритания, Польша, Швеция, Литва, Чехия, Франция, Латвия и Украина. До 2011 года главным поставщиком антиквариата была Германия. В настоящее время тренд задают Франция, а также наши соседи. В прошлом году, например, предметы старины были завезены из Франции, Польши и Украины. В этом —их источниками стали Франция и Латвия.

Суммы импорта антиквариата, конечно, не велики. Обычно это от 5 до 10 тыс. долларов, редко – до 30 тыс. долларов за год. Хотя в два последних года вложения в старину заметно выросли. В прошлом году, например, импорт антиквариата составил 34,2 тыс. долларов.

Самым успешным за последние 15 лет стал 2010 год, в котором импорт только из Великобритании составил рекордные 248 тыс. долларов.