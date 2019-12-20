Верховный суд Беларуси оставил в силе приговор подростку, обвиненному в двойном убийстве и покушении на убийство двух человек в столбцовской школе.

«Верховный Суд Республики Беларусь 20 декабря рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело об убийстве в Столбцах. (…) приговор Минского областного суда от 11 сентября 2019 года (…) оставлен без изменения, а апелляционная жалоба – без удовлетворения», — проинформировала пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова в Facebook, передает «Интерфакс».

Как сообщалось, в сентябре Минский областной суд приговорил подростка к 13 годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме, так как на момент совершения преступления обвиняемый не достиг шестнадцатилетнего возраста, а в материалах дела содержались сведения о состоянии его здоровья, составляющие врачебную тайну.

11 февраля текущего года в Столбцах ученик 10-ого класса ударил ножом учительницу истории и обществоведения и ученика 11-ого класса, которые скончались на месте происшествия. По данным следствия, незадолго до совершения убийств обвиняемый также ударил молотком своего одноклассника.

Согласно заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы, проведенной ГКСЭ в отношении подростка, он мог в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими.

Ранее в Следственном комитете Беларуси сообщили, что свою вину подросток признал частично.

Ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 139 и 14 УК Беларуси (убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений и покушение на убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений), а также статье 339 (особо злостное хулиганство).