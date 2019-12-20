В продукции российского производства, которая продавалась в магазинах Могилева, исследование выявило превышение нитратов.

Нарушения были обнаружены в ходе проверок торговых объектов Могилева.

О выявленном небезопасном детском питании рассказала замначальника региональной инспекции государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Госкомитета по стандартизации РБ Наталья Жукова.

В частности, содержание нитратов превышало допустимый уровень в овощном пюре «Спеленок», которое производит ОАО «Сады Придонья».