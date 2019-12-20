Неприятный инцидент произошёл с 75-летней жительницей Гродно в маршрутном такси. Женщина пыталась зайти в подъехавший «Мерседес Спринтер» 15-го маршрута на остановке «Кинотеатр Восток», но поездка сразу не задалась.

Как рассказали в УВД Гродненского облисполкома, некоторые водители грешат тем, что начинают движение, когда автоматические двери ещё полностью не закрылись. Так было и в этот раз: пассажирка стала на подножку, взялась за входной поручень, но в этот момент 29-летний водитель стал выезжать из остановочного кармана, не замечая гражданку.

Женщина оказалась в затруднительной ситуации: она стоит на подножке, дверь не закрыта, а микроавтобус движется. В итоге потерпевшая падает на асфальт, получает ушиб грудной клетки и перелом пальца руки.

Действиям водителя даётся правовая оценка.