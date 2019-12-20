Американский президент уверен, что республиканцы не будут голосовать за импичмент и едины в этом мнении.

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что хочет немедленного начала процесса по импичменту в сенате Конгресса США.

«Демократы не обеспечили мне должного процесса в палате представителей – ни юристов, ни свидетелей, ничего. На самом деле у них ноль доказательств, они даже показываться не будут. Они хотят остаться в стороне. Я хочу немедленного начала процесса!» – написал глава Белого дома в Twitter

Трамп подчеркнул, что сторонники Демократической партии «не смогли получить ни единого голоса республиканцев в поддержку их мошеннического импичмента».

«Республиканцы никогда еще не были так едины! У демократов такие плохие доказательства по делу, что они даже не хотят участвовать в процессе!», – добавил американский президент.

18 декабря Палата представителей утвердила обвинительное заключение в отношении Трампа в рамках процедуры импичмента.

Президента США официально обвинили по двум статьям в рамках импичмента: в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

Поводом для разбирательств стала информация о том, что американский лидер оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении сына Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи.