Белорусская биатлонистка Ирина Кривко заняла седьмое место в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира во французском Анси, сообщает Sputnik.

Сегодня в Анси второй соревновательный день в рамках третьего этапа КМ, были разыграны медали в женской спринтерской гонке.

Норвежка Тириль Экхофф одержала победу с результатом 20 минут 27,0 секунды (1 промах). Второй финишировала француженка Жюстин Бреза (+6,2 секунды; без промахов), тройку призеров замкнула чешка Маркета Давидова (+20,5 секунды; без промахов).

Белоруска Ирина Кривко заняла седьмое место (+44,9 секунды; без промахов). Ее партнерши по команде за пределами топ-40: Ирина Кручинкина – 46-я (+1 минута 55,8 секунды; 2 промаха), Динара Алимбекова – 57-я (+2 минуты 11,5 секунды; 2 промаха), Анна Сола – 70-я (+2 минуты 32,1 секунды; 2 промаха).

К слову, Кривко впервые в сезоне Кривко попала в топ-10. Ранее ее лучший результат – 26-я позиция в пасьюте в Хохфильцине на втором этапе КМ.

В субботу, 21 декабря, пройдут две гонки — мужская и женская гонки преследования.