Желая не впускать в страну электроэнергию со строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС), Литва ужесточает деятельность импортеров электроэнергии.

С запуском БелАЭС, компании не будут получать разрешения на импорт электроэнергии с нее, кроме того, если комиссия, которая проверяет сделки стратегических компаний, установит, что импортер представляет угрозу безопасности страны, будет остановлена его лицензия.

В четверг Cейм одобрил выдвинутые президентом Гитанасом Науседой поправки к закону о необходимых мерах, призванных защитить от угроз, которые представляют небезопасные атомные электростанции третьих стран. За них проголосовали 105 членов Cейма, а 9 воздержались.