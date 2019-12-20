В Санкт-Петербурге прошли переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина о белорусско-российской интеграции.

«Восьмого декабря мы отметили 20-летие подписания Союзного договора и несмотря на то, что многое – и мы с вами это констатировали – не сделано в рамках этого договора, но все-таки и результаты работы в рамках этого документа тоже значительные», – сказал президент Путин в ходе встречи с Лукашенко, сообщает «РИА Новости».

БелТА сообщает, что Лукашенко на встрече с Путиным отметил колоссальный прогресс в развитии сотрудничества с Россией, в том числе по линии союзного строительства. По его словам, значительные достижения есть как в социальной сфере, так и в экономическом сотрудничестве.

«Сделано немало. Почему-то мы не всегда и не все говорим, что сделано. Мы действительно сделали очень многое. И не только в социальном плане, для наших людей. Мы очень многое сделали в экономике», – сказал он.

«Поэтому в принципе с развалом Советского Союза мы ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от друга не ушли. Это тоже большое достижение этого договора (о создании Союзного государства). Если мы и не реализовали те пункты, которые там прописаны, то мы не разбежались, как это есть, допустим, у России с другими республиками постсоветского пространства (не только с Прибалтикой или Украиной). Это тоже достижение, что нами сделано за последние годы. Но вы правильно сказали: есть над чем работать», – резюмировал Лукашенко.

«РИА Новости» сообщают, что Путин и Лукашенко беседуют в президентской библиотеке, где затем состоится саммит ЕАЭС и неформальная встреча глав государств СНГ.

Напомним, в прошлый раз Путин и Лукашенко встречались 7 декабря в Сочи. Ожидалось, что на следующий день, 8 декабря, в Москве на заседании Высшего государственного совета Союзного государства состоится подписание новой интеграционного программы. Переговоры в Сочи длились 5,5 часов и договориться об интеграции главы государств не смогли. Лукашенко улетел в Минск, заседание в Москве не прошло.

По итогам переговоров в Сочи глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил журналистам, что стороны все же достигли «серьезного прогресса» в ходе переговоров и работа над «дорожными картами» будет продолжена. Тогда же была анонсирована встреча Путина и Лукашенко 20 декабря.