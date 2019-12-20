С 2020 года в Каталонии вырастет ставка туристического налога, сообщили в Ассоциации туроператоров.

В рамках общей налоговой реформы принято решение повысить туристический налог в Каталонии. Ставки налога изменятся как на размещение в самой Барселоне, так и в других городах автономного сообщества Испании. Повышение налога связано с тем, что количество ночевок только в зарегистрированных объектах размещения составляет около 30 млн в год. Плюс ежегодно Барселону посещают 2,2 млн круизных пассажиров. В этих условиях каталонской столице нужно больше средств для поддержания городской инфраструктуры и смягчения последствий «чрезмерного туризма».

Благодаря повышению ставок туристического налога Каталония в 2020 году получит почти 21 млн евро дополнительного дохода.

Кроме того, каталонское правительство не исключает введения нового налога «на выбросы крупных судов», которым будут облагаться непосредственно круизные лайнеры, заходящие в порты Каталонии.

Ставка туристического налога при ночевке в Барселоне в отеле 4* вырастет с 1,10 евро до 1,70 евро; при проживании в отеле 5* — с 2,25 евро до 3,5 евро. Ставка налога при аренде частного туристического жилья не изменится.

Придется заплатить больше круизным пассажирам, посещающим столицу Каталонии. Для тех, кто проводит в городе менее 12 часов, ставка налога составит 3 евро (было 2,25 евро); тем, кто остается на срок более 12 часов, придется заплатить 1 евро (было 0,65 евро).

Не столь резко вырастут ставки налога и в других городах Каталонии. За ночевку в отеле 4* предстоит заплатить 1,2 евро налога (было 0,9 евро); за ночлег в отеле 5* — 3 евро (было 2,25 евро).

Сумма налога при аренде туристического жилья составит 1 евро (было 0,9 евро). С круизных пассажиров при пребывании менее 12 часов возьмут 3 евро (было 2,25 евро); при посещении более 12 часов — 1 евро.