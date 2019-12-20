Палітыка Мясникович согласован на пост председателя Коллегии ЕЭК 20.12.2019 в 15:45 27 Фото: БЕЛТА Высший Евразийский экономический совет утвердил Михаила Мясниковича председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии, передает БЕЛТА. К своей работе Михаил Мясникович приступит с 1 февраля 2020 года. АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА Мясникович подал в отставку, может занять пост главы ЕЭК Лукашенко: «Предстоящие три-четыре года на плечах у нас весь Советский Союз» Бумажные паспорта транспортных средств сохранятся в ЕАЭС до 1 ноября 2020 года Беларусь будет получать 4,86% от ввозных таможенных пошлин ЕАЭС Лукашенко призвал ЕАЭС принять политическое решение по госзакупкам Белорусские парламентарии готовят к ратификации договор с Польшей о соцобеспечении Газета «Народная Воля» і сайт www.nv-online.info – абсалютна розныя інфармацыйныя крыніцы 26.06.2018 в 16:50 Новае на сайце Пратэст супраць інтэграцыі з Расіяй 20.12.2019 в 18:58 Спринт в Анси: Кривко впервые в сезоне попала в топ-10 20.12.2019 в 18:09 В водохранилище в Минском районе найдены тела двух мужчин 20.12.2019 в 17:39 «Мама любит тебя до луны и обратно». Как Азаренко поздравила своего... 20.12.2019 в 17:02 В Могилеве из магазинов изъяли опасное детское питание 20.12.2019 в 16:54