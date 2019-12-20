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Высший Евразийский экономический совет утвердил Михаила Мясниковича председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии, передает БЕЛТА.

К своей работе Михаил Мясникович приступит с 1 февраля 2020 года.

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