Профессиональная теннисистка, заслуженный мастер спорта Беларуси, экс-первая ракетка мира в одиночном разряде Виктория Азаренко в своей ленте в Instagram выложила фото улыбающегося 3-летнего сына Лео, оставив под ним поздравительные слова ко дню рождения малыша, сообщает «Минск-Новости».

Под фото спортсменка написала: «С днем ​​рождения 👑 Ты такой красивый, такой забавный и самый крутой ребенок! Продолжай сиять ⭐️ 💫 Мама любит тебя до 🌙 & 🔙»

Справочно

Сын белорусской теннисистки появился на свет 20 декабря 2016 года. Его назвали Лео Александр. Отец ребенка — американский хоккеист Билли Маккинг. Так как роды прошли в США, у ребенка появилось право на двойное гражданство. Молодые родители так и не стали мужем и женой. Это привело к судебным разбирательствам по поводу опеки.