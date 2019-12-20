Россия и Беларусь по итогам встречи президентов двух стран в Петербурге не сняли противоречия по самым острым вопросам двусторонней повестки.

«У нас сейчас осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности», — заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин после переговоров президентов РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Это, по его словам, нефть, газ и налоги.

«Это три группы вопросов (в нефтяной сфере, в газовой сфере и в налоговой сфере), которые осталось решить для того чтобы финализировать все «дорожные карты». Напомню, у нас 31 «дорожная карта», три блока вопросов остались, которые мешают достигнуть пакетной договоренности«, — сообщил глава Минэкономразвития.

При этом он отметил, что полностью согласованы вопросы в сфере сельского хозяйства, связи, таможни, регулирования алкогольного рынка.