Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил начать процедуру присоединения Казахстана к международному протоколу по отмене смертной казни, передает МИА «Казинформ».

«Министерству иностранных дел поручается начать процедуру присоединения ко Второму факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах», — сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на втором заседании Национального совета общественного доверия.

Отметим, что данный документ подразумевает взятие странами-участницами на себя международных обязательств об отмене смертной казни.