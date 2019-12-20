В Минске в интернет-магазине Еcobar появилась возможность при доставке товара курьером отдать ему свои отработанные батарейки и просроченные лекарства, сообщает «Минск-Новости».

Итак, если вы тщательно следите за сортировкой своих отходов и отдаете предпочтение натуральной косметике, еде и бытовой химии, то предложение магазина однозначно для вас. Работники забирают у клиента определенный мусор и транспортируют его до пунктов приема и переработки. Теперь о том, как же все-таки можно передать магазину свои отходы.

Что нужно сделать?

Первое — оформить покупку в интернет-магазине. Второе — заказать доставку курьером и отметить галочкой на сайте, что хотите передать мусор. Третье — отдать курьеру свои отходы для утилизации.

Какие отходы можно отдавать?

Отработанные батарейки и элементы питания

Просроченные лекарственные препараты

Некоторая косметическая упаковка

Что у вас не примут?

блистеры с таблетками, которые перед этим достали из упаковки;

отдельные таблетки без баночки/коробки;

ампулы;

растительные препараты, витамины и жидкие лекарства в стеклянных банках.

Услуга по забору отходов является бесплатной, но доступна только при курьерской доставке по Минску.