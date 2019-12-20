ЕС предлагает Беларуси подписать визовое соглашение и реадмиссии в Брюсселе, в январе 2020 года, об этом шла речь на пресс-релизе Европейской службы внешних связей.

Подписанное соглашение должны одобрить парламент Беларуси и Европарламент.

С 2 февраля 2020 года вступит в силу новый визовый кодекс ЕС, согласно которому повышается стоимость виз до 80 евро. Так как вышеуказанные соглашения не успеют начать действовать до этой даты, то какое-то время белорусам придется платить за визу не 60, а 80 евро.

Но вскоре визовый сбор снизится до 35 евро. Недавно стало известно о том, что США не дают визу каждому пятому гражданину Беларуси.