Вечером 19 декабря мужчина устроил стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы. В результате нападения, по официальным данным, погиб один человек — сотрудник спецслужбы. Еще пятеро, включая одного гражданского, получили ранения. Стрелка нейтрализовали, о его мотивах пока неизвестно, пишут «Известия».

Личность стрелка

Официальной информации о том, кто устроил нападение, пока нет. Однако, по данным РЕН ТВ, огонь открыл 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров. Телеканал сообщает, что мужчина длительное время увлекался стрельбой и занимал призовые места на соревнованиях.

Обыски в квартире

Сотрудники правоохранительных органов уже провели обыски в квартире подозреваемого. Во время следственных мероприятий были обнаружены пять единиц оружия, хранившегося, как и положено, в сейфе, а также множество патронов.

Отзывы о стрелке

Мать Манюрова заявила, что до недавнего времени ее сын работал сразу в нескольких охранных фирмах, но затем отовсюду уволился. По ее словам, в последнее время он не работал, но часто общался по телефону «с какими-то арабами». О чем шла речь, она не знает, поскольку разговор велся на английском языке. Женщина также отметила, что у Манюрова не было ни близких друзей, ни женщины, сообщает РБК.

При этом, по словам соседей, у Манюрова в Москве была девушка по имени Маша, с которой он долго встречался.

Отец предполагаемого стрелка рассказал РЕН ТВ, что с сыном общался редко (он находился в разводе с супругой с 1981 года) и поступок его осуждает.

Олег Солович, тренер стрелкового клуба ДОСААФ, в котором занимался Манюров, рассказал сайту kp.ru, что предполагаемый преступник посещал уроки около трех месяцев и плохо стрелял. Он отметил, что никаких странностей в клубе за ним не замечали, кроме того, что на занятия он приходил в длинной черной парке с капюшоном и снимать ее отказывался. Версию о том, что у мужчины было расстройство психики, Солович исключил.

«У него ведь нарезной карабин был калибра 7,62 мм со всеми полагающимися документами, а это значит, что до него он пять лет владел гладкоствольным охотничьим оружием. Выходит, что государство ему полностью доверяло, если выдало нарезное оружие. На этом основании мы его и учили стрельбе», — подчеркнул он.